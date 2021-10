Atp Indian Wells, Sinner dice addio al torneo: esce agli ottavi (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Potevo vincere anche io, ma in campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene”. Dopo la sconfitta agli ottavi a Indian Wells contro l’americano Fritz, Jannik Sinner fa l’analisi della sua partita nella conferenza stampa post match: “ho provato a lottare fino alla fine. Lui sicuramente ha giocato meglio di me, io ho però ho avuto tante palle break, le mie chances le ho avute, penso al primo game del secondo set. Poi ho servito io, ho avuto le palle per andare 1-1 ma non ce l’ho fatta. Cose che normalmente faccio non mi sono riuscite – spiega, proseguendo – nonostante la giornata opaca, sono rimasto lì fino alla fine, ho fatto un controbreak e sono andato vicino a procurarmi le occasioni per il secondo”. “Quest’anno – ricorda l’altoatesino – ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Potevo vincere anche io, ma in campo non avevo buone sensazioni. Non mi sentivo bene sulla palla, era come se non riuscissi a muovermi bene”. Dopo la sconfittacontro l’americano Fritz, Jannikfa l’analisi della sua partita nella conferenza stampa post match: “ho provato a lottare fino alla fine. Lui sicuramente ha giocato meglio di me, io ho però ho avuto tante palle break, le mie chances le ho avute, penso al primo game del secondo set. Poi ho servito io, ho avuto le palle per andare 1-1 ma non ce l’ho fatta. Cose che normalmente faccio non mi sono riuscite – spiega, proseguendo – nonostante la giornata opaca, sono rimasto lì fino alla fine, ho fatto un controbreak e sono andato vicino a procurarmi le occasioni per il secondo”. “Quest’anno – ricorda l’altoatesino – ...

