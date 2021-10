Alitalia | dopo oltre 74 anni la compagnia spegne i motori

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggieffettuerà il suo ultimo volo74di servizio caratterizzati dalla rinascita del paesela Seconda guerra mondiale. Con il Cagliari-Roma AZ1586 delle 22:05, in arrivo a Fiumicino alle 23:10, terminerà così la storia di unache ha portato i colori dell'Italia in tutto il mondo. Da venerdì sarà Ita a raccoglierne il testimone, un'azienda comunque profondamente diversa, anche qual ora dovesse aggiudicarsi lo storico marchio della exdi bandiera. Il 5 maggio del 1947-Aereolinee Italiane Internazionali effettua il primo volo nazionale Torino-Roma-Catania con un aereo Fiat G-12 E. Due mesiparte il primo volo internazionale da Roma a Oslo con un aereo Savoia Marchetti SM95 e ...

Il mio amore per. Ora che,74 anni, non ci sarà più sono triste, amareggiata, arrabbiata'. 'Non dormo - aggiunge - penso a tutti i miei colleghi ed alle conseguenze. Perché qualcuno o ...Rispetto alla prima 'call' della Regione, ripetuta nel giro di una settimanaper l'esclusione ... domani infatti è in programma l'ultimo volo di, la compagnia che finora ha assicurato le ...SASSARI. Domani, forse per l’ultima volta, un aereo con le insegne Alitalia solcherà i nostri cieli. Gli aerei di Air Italy hanno smesso di farlo già da un pezzo e con loro sono rimasti a terra centin ...Alle 23,10 di stanotte il comandante Andrea Gioia, dopo 15 mila ore di volo, tutte con la stessa divisa blu e il cappello con la freccia nell’arco, seppellirà su una nuvoletta le ali dell’Italia, l’Al ...