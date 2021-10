«Visioni a catena» | le consegne etiche dei rider di Bologna

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In una notturna piazza dis aspettano al freddo la prossima chiamata, durante una delle tante attese che non saranno retribuite. Sono le immagini iniziali del documentario Ledi Margherita Caprilli e Flavia Tommasini, che racconta l’omonimo progetto nato aper consolidare il circuito per un’economia di qualità che non dimentica l’ultimo anello della filiera: quello della consegna a domicilio. Le autrici dell’opera, nata da una sinergia tra Fondazione per l’Innovazione Urbana, Dynamo Velostazione e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.