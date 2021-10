Tutta un’altra vita: due vite parallele per Enrico Brignano nel film su Rai 1 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutta un’altra vita: trama, cast e streaming del film Stasera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tutta un’altra vita, film del 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista Enrico Brignano, un tassista romano che vive due vite parallele. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021): trama, cast e streaming delStasera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondadel 2019 diretto da Alessandro Pondi con protagonista, un tassista romano che vive due. Per un po’. Nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua. E quando una coppia benestante, in partenza per una ...

