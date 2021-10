Texas | giudice antisemita | fermata condanna a morte

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unaè stata bloccata inperché ilche aveva steso la sentenza di un imputato ebreo era chiaramente. LaLela Lawrence May ha stabilito che “l’inconfondibile pregiudizio contro gli ebrei” del suo collega Vickers Cunningham, dimostrato da prove “agghiaccianti”, era tale da non poter essere ignorato. E ha raccomandato di ripetere il processo a carico di Randy Halprin,to aper un omicidio di cui si dice innocente. La decisione in proposito spetta ora alla Corte d’appello penale del. I dubbi su Cunningham sono emersi nel 2018, quando ha raccontato in un’intervista video al quotidiano Dallas Morning news di aver aperto un fondo per ricompensare finanziariamente i figli ...

