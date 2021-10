Squadrismo | Bonomi | ho timore | non è l’ora di alzare i toni

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "Non è il momento diperché c'è qualcuno che soffia sui problemi del Paese per creare sfiducia, minare la coesione sociale che il Paese sta ritrovando. Hoche qualcuno voglia approfittarne". Così il presidente di Confindustria, Carlo, dopo l'assalto alla sede della Cgil.

... il cui presidente Carlettoda gennaio non fa che sottolineare - a ragione - la perfetta ... possono svelare la fragilità delle nostre democrazie che vanno al di là dellodel sabato ...Gli scioperi porteranno in seno anche un sentimento di contrasto ai fenomeni di "...e dialettico a partire dai toni utilizzati dall'Usb che parla di una "sfida al governo Draghi -che ...“Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato una fortissima reazione dell’opinione pubblica”, ha detto il presidente Sergio Mattar ...Il sindacalismo di base lancia la sua 'sfida al governo Draghi-Bonomi', fari puntati sulla Capitale dopo gli attacchi squadrisiti alla sede Cgil.