Sono 95 i nuovi positivi di mercoledì 13 ottobre in FVG (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.965 tamponi molecolari Sono stati rilevati 85 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,71%. Sono inoltre 4.483 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 10 casi (0,22%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un 85enne di Pordenone avvenuto in ospedale; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 39 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.830, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 680 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 109.847, i clinicamente guariti 45 e, in calo rispetto a ieri, 787 in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia Sono ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.965 tamponi molecolaristati rilevati 85contagi con una percentuale dità dell’1,71%.inoltre 4.483 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 10 casi (0,22%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un 85enne di Pordenone avvenuto in ospedale; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e scendono a 39 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.830, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 680 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti109.847, i clinicamente guariti 45 e, in calo rispetto a ieri, 787 in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia...

