Scandicci | travolta da un pancale | operaia muore dopo un mese Inchiesta della procura Cordoglio di Giani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ce l'ha fatta, Tiziana Bruschi: è mortaessere statada una settembre nella ditta didove lavorava. Aveva 58 anni ed è deceduta a Firenze in seguito ai traumi riportati nell'incidente. Secondo quanto ricostruito dai giornali, la donna e' statada uncarico di merce caduto da un'altezza di circa tre metri. Ladi Firenze ha aperto un fascicolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Bruschi, che lavorava per una ditta produttrice di plastica di, è statain magazzino da un pancale caduto da tre metri di altezza. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta. ...Tiziana Bruschi , 58 anni,il 2 settembre scorso da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava, è morta oggi ...che avvenne in una ditta di stampaggio di materie plastiche a. ...Ancora una tragedia , una morte sul posto di lavoro . La procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di una donna di ...Non ce l'ha fatta, Tiziana Bruschi: è morta dopo essere stata travolta da un pancale a settembre nella ditta di Scandicci dove lavorava. Aveva 58 anni ed è deceduta a Firenze in seguito ai traumi ripo ...