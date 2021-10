Salvini | La macchina è fuori controllo Ho chiesto a Draghi di vederci

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sono preoccupato, houn incontro a, così il Paese non va avanti. Per me prevenire è meglio che curare: puoi anche avere un genio ma se la... Chiederò al presidentedi guidare un percorso di pacificazione nazionale”. Matteo, durante la conferenza stampa del centrodestra per Enrico Michetti, ha espresso preoccupazione per le conseguenze degli scontri a Roma dello scorso sabato che hanno portato a 38 fermi. “L’ Ad di questo governo - prosegue- non può permettere che l’Italia vada incontro a questi problemi. Venerdì è una giornata che ha bisogno di unità. O pacifichiamo questo Paese, mettendo al centro il lavoro e non l’ideologia, o non facciamo un buon servizio al Paese”. Il leader della ...