Roma, finge di vaccinare il figlio minorenne e getta la dose di nascosto: infermiera no vax sospesa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Agli occhi dei suoi colleghi il tutto sembrava solo un comportamento molto apprensivo da parte di una madre nei confronti del figlio. Nessuno si sarebbe potuto aspettare che la donna – infermiera – avrebbe gettato l'intera dose di vaccino sul pavimento pur di non iniettarla al figlio minorenne. La storia, alquanto singolare, si è svolta all'ospedale Sant'Andrea di Roma: luogo in cui la donna realmente lavora ma che, quel giorno, non era in turno. A raccontare la storia della mamma no vax è il Messaggero che ovviamente specifica come l'ospedale in sé non sia coinvolto in questa sua azione e che la donna è stata già sospesa dal lavoro in via cautelare; attualmente è indagata con l'accusa di falsità materiale commessa da ...

