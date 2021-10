Ponticelli | continua la guerra di Camorra | rischio vendetta tra clan

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In un anno asi sono contati ben 16 tra agguati e bombe.ladie c’è ildi vendette tra. I carabinieri nella periferia est di Napoli (via Screenshot)Nell’ultimo anno ladisi è concentrata soprattutto a, territorio conteso da diversi. Il quartiere nella periferia est di Napoli è diventato una vera e propria polveriera, con gli inquirenti che aspettano solamente il momento in cui i gruppi camorristici gireranno le carte. I carabinieri temono proprio questo momento e nelle ultime ore, con un blitz, hanno preso in arresto 11 persone appartenenti ai diversi gruppi in lotta. I fermi sono arrivati in seguito ad indagini che sono ...