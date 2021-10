Norvegia choc | uomo uccide con arco e frecce diverse persone | non si esclude la pista del terrorismo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco condotto connella città di Kongsberg in, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia choc

leggo.it

Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco condotto con arco e frecce nella città di Kongsberg in, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che 'ha agito da solo'. 'Diverse persone sono rimaste ferite e ...Pandemia, la classifica dei Paesi dove viene gestita meglio: prima lama l'Italia migliora ...e ha un basso tasso di criminalità oltre che infrastrutture progettate per resistere a...Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco condotto con arco e frecce nella città di Kongsberg in Norvegia, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto ...OSLO. Dramma in Norvegia. Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso "diverse persone". È successo nella città di Kongsberg, nel Sud del Paese, a 80 chilometri dalla capitale Oslo. Secondo i media loca ...