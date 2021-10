Norvegia, attacco con arco e frecce: diversi morti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco con arco e frecce nella città di Kongsberg in Norvegia, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che ”ha agito da solo”. ”Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte”, ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime. La polizia non esclude un ”background terroristico”. L’attacco è avvenuto in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. Secondo le ricostruzioni, l’azione sarebbe partita da un supermercato, la Coop Extra nella zona ovest di Kongsberg. L’uomo armato di arco si sarebbe sostato in altre zone di della città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in unconnella città di Kongsberg in, a 80 chilometri da Oslo. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Oeyvind Aas, spiegando che un uomo è stato fermato e che ”ha agito da solo”. ”Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte”, ha detto Aas senza quantificare il numero delle vittime. La polizia non esclude un ”background terroristico”. L’è avvenuto in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. Secondo le ricostruzioni, l’azione sarebbe partita da un supermercato, la Coop Extra nella zona ovest di Kongsberg. L’uomo armato disi sarebbe sostato in altre zone di della città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

