"Non rinnegare le tue origini", l'attacco dei neomelodici a Nino D'Angelo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non sono e non sarò mai un cantante 'Neomelodico' con tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che vedere con me e la mia storia di cantautore. Con queste parole pubblicate sui social, Nino D'Angelo ha scatenato una polemica contro i cantanti neomelodici. D'Angelo ha detto di non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

