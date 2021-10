Nadal | recupero lento | ' Mi impegno ogni giorno | ma non so quando potrò tornare'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Non sotornerò a giocare.lavoro e seguo un piano specifico che ha obiettivi e fasi molto chiare. Ma non rivelerò quali sono". Rafaè sereno ma anche molto realista sulla sua ...

Rafaè sereno ma anche molto realista sulla sua condizione fisica. Parlando con i media spagnoli, il campione di 13 Roland Garros non si è mostrato troppo ottimista su unrapido "Ci ...... con un successo quest'oggi terrebbe accesa la fiamma che porta al nono posto della Race , e ultimo valido per la partecipazione alle Finals di Torino (tenendo conto dell'assenza di Rafa, ...Non si fermano le polemiche dal lato balcanico per quanto riguarda la ricezione mondiale della figura di Novak Djokovic. L’ultimo a parlare sulla questione è l’allenatore croato Nikola Pilic, che inte ...