“Momento difficile”. Ambra Angiolini, vengono fuori fatti gravi: “Ecco perché non era lì” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se ne è sempre parlato come un rapporto maturo, idilliaco, duraturo. Un sentimento fondato su basi solide e affidabili. Tutti si augurano sia davvero così, ma purtroppo il settimanale Chi nelle ultime ore ha lanciato una vera bomba su una delle coppie più amate e invidiate dello showbiz italiano. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbero al capolinea. Proprio così, eppure giusto giorni fa le tantissime testate di cronaca rosa parlavano della loro neo-convivenza a Milano con i figli di lei. Nello stesso stabile dove risiedeva anche la figlia di Massimiliano Allegri, Valentina. Ma sarebbe invece il matrimonio di quest’ultima a confermare la fine definitiva tra il padre e Ambra Angiolini: lei, difatti, non era presente. Ambra Angiolini e Massimiliano ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se ne è sempre parlato come un rapporto maturo, idilliaco, duraturo. Un sentimento fondato su basi solide e affidabili. Tutti si augurano sia davvero così, ma purtroppo il settimanale Chi nelle ultime ore ha lanciato una vera bomba su una delle coppie più amate e invidiate dello showbiz italiano.e Massimiliano Allegri sarebbero al capolinea. Proprio così, eppure giusto giorni fa le tantissime testate di cronaca rosa parlavano della loro neo-convivenza a Milano con i figli di lei. Nello stesso stabile dove risiedeva anche la figlia di Massimiliano Allegri, Valentina. Ma sarebbe invece il matrimonio di quest’ultima a confermare la fine definitiva tra il padre e: lei, di, non era presente.e Massimiliano ...

