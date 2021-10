Milan, infortunio Maignan: i tempi di recupero dopo l’operazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Milan è alle prese con l’infortunio di Maignan: ecco i tempi di recupero dopo l’operazione al polso L’infortunio di Mike Maignan costringe il portiere francese a restare fuori circa due mesi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi è prevista un’artroscopia al polso sinistro per l’estremo difensore. Il Milan si è tutelato acquistando lo svincolato Antonio Mirante, vista anche la contemporanea assenza del terzo portiere Alessandro Plizzari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilè alle prese con l’di: ecco idial polso L’di Mikecostringe il portiere francese a restare fuori circa due mesi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi è prevista un’artroscopia al polso sinistro per l’estremo difensore. Ilsi è tutelato acquistando lo svincolato Antonio Mirante, vista anche la contemporanea assenza del terzo portiere Alessandro Plizzari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

