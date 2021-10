LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: ritardo per motivi tecnici, si parte tra 20 minuti! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12:20 Confermato il ritardo di circa 20 minuti. 12:15 La partenza continua a ritardare, potrebbero esserci motivi tecnici dietro questo ritardo. 12:10 Solo cinque volte nella storia qui in Veneto ha trionfato un corridore non italiano. 12:06 Viste le caratteristiche del percorso, con poche (seppur importanti) salite, i velocisti potrebbero approfittarne e avere la meglio, soprattutto nella parte centrale. 12:03 Non mancano i messaggi di augurio di una buona gara da parte dei team per i propri corridori, quando manca poco allo start ufficiale: #GirodelVeneto Our last road race of an unforgettable 2021 season is about to get going in Cittadella, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 Confermato ildi circa 20 minuti. 12:15 Lanza continua a ritardare, potrebbero essercidietro questo. 12:10 Solo cinque volte nella storia qui inha trionfato un corridore non italiano. 12:06 Viste le caratteristiche del percorso, con poche (seppur importanti) salite, i velocisti potrebbero approfittarne e avere la meglio, soprattutto nellacentrale. 12:03 Non mancano i messaggi di augurio di una buona gara dadei team per i propri corridori, quando manca poco allo start ufficiale: #delOur last road race of an unforgettableseason is about to get going in Cittadella, ...

Advertising

_oxyjeon : cioè la live si blocca quando io posso finalmente vederla perché ho finito lezione ma allora mi prendete in giro - Bardiani_CSF : ????? Giro del Veneto, saranno 6 gli atleti al via oggi per la Bardiani CSF Faizanè. ?? Vi aspettiamo live dalle ore… - Ikigaifreedom : Già pronta a vedere la live in giro mentre faccio commissioni. - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:15 per seguire in diretta il #GirodelVeneto - dreamofvshawn : @prtclrtxste da quel che ho capito, fa blackfishing da anni ( e Leigh-Anne ha fatto un documentario sul bullismo p… -