L'arma dei Carabinieri ricorda D'Acquisto, venerdì l'inaugurazione di un cippo a lui dedicato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Salvo D'Acquisto, Vice Brigadiere dell'arma dei Carabinieri, Medaglia d'Oro al Valor Militare, moriva il 22 settembre del 1943 fucilato dai nazifascisti. venerdì 15 ottobre 2021, a circa 78 anni di distanza da quel giorno e in occasione dell'anniversario di nascita (Napoli, 15 ottobre 1920), Mercogliano lo ricorderà con l'inaugurazione di un cippo a lui dedicato, che si terrà alle ore 15.30 nella Villa Comunale sita in via Michele Santangelo, La cerimonia, organizzata dal Comune di Mercogliano e dalla locale Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sarà accompagnata dalle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, in una solenne cornice composta da ...

