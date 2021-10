La ricetta di Draghi per aiutare l' Afghanistan

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - L'è uno dei Paesi più poveri al mondo, è grande, montuoso e ha circa 39 milioni di abitanti. "Non possiamo abbandonare l'" dice chiaro e tondo Mario, concludendo il vertice straordiinario del G20, a cui non hanno partecipato in prima persona Putin e Xi Jinping.è consapevole che sarebbe "molto difficileil popolo afghano senza il coinvolgimento talebano. Se non ci vogliono far entrare non entriamo". Questo non significa riconoscere i talebani: "La questione del riconoscimento dei talebani potrà essere sul tavolo solo quando la comunità internazionale verifichera' che sono stati fatti dei progressi sul tema dei diritti. Per ora non vediamo questi progressi. I talebani dissero che il governo sarebbe stato inclusivo, che avrebbe rappresentato tutte le ...