La legge sulla parità salariale è stata approvata alla Camera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È stata approvata all'unanimità (393 voti favorevoli, nessun contrario) dalla Camera dei deputati la proposta di legge unificata per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e incentivare la parità retributiva tra i sessi, per contrastare il gender pay gap. La legge è stata proposta da Chiara Gribaudo, deputata del Partito democratico e responsabile Giovani del Nazareno. Il provvedimento, che interviene sul Codice delle pari opportunità, andrà ora esaminato dal Senato. Tra le novità previste dalla legge, si segnala l'allargamento dell'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale alle aziende (pubbliche e private) con più di 50 dipendenti ...

