It Takes Two ha venduto tre milioni di copie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) It Takes Two di Hazelight Studios sembrava promettente anche prima della sua uscita, ma nessuno avrebbe potuto aspettarsi che fosse così buono come si è rivelato. Etichettato come uno dei migliori giochi pubblicati quest'anno, ha anche riscosso un successo commerciale riflesso della sua accoglienza da parte della critica. Ha superato il milione di unità vendute in meno di un mese dal suo lancio, per poi raggiungere i 2 milioni un paio di mesi dopo. Ora ha superato un'altra pietra miliare, con lo sviluppatore Hazelight che ha annunciato su Twitter che It Takes Two ha venduto tre milioni di unità in tutto il mondo su tutte le piattaforme.

