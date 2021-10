Inter, Bastoni: “Realizzato il mio sogno, ultimamente sono tornato all’oratorio” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni è Intervenuto in una diretta social degli Autogol, raccontando alcuni particolari aneddoti della sua infanzia e adolescenza. “In casa mia si mangiava pane e calcio, sono cresciuto con questo sogno e abbiamo fatto tanti sacrifici – racconta – Quanto a 7 anni sono stato preso dall’Atalanta mio padre si faceva con me 130 km all’andata e 130 al ritorno per portarmi a Bergamo. Adesso gli ho ripagato la benzina.” “Ci sono stati anche momenti difficili, in cui ho pensato di non potercela fare – ha proseguito Bastoni – Sarei comunque rimasto nel mondo dello sport, avrei studiato Scienze Motorie. L’obiettivo era farcela e alla fine ho Realizzato il mio sogno.” Un campione che però non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il difensore dell’Alessandrovenuto in una diretta social degli Autogol, raccontando alcuni particolari aneddoti della sua infanzia e adolescenza. “In casa mia si mangiava pane e calcio,cresciuto con questoe abbiamo fatto tanti sacrifici – racconta – Quanto a 7 annistato preso dall’Atalanta mio padre si faceva con me 130 km all’andata e 130 al ritorno per portarmi a Bergamo. Adesso gli ho ripagato la benzina.” “Cistati anche momenti difficili, in cui ho pensato di non potercela fare – ha proseguito– Sarei comunque rimasto nel mondo dello sport, avrei studiato Scienze Motorie. L’obiettivo era farcela e alla fine hoil mio.” Un campione che però non ...

Advertising

FBiasin : A leggere qua e là, il #Newcastle: ci prova per #Bastoni. ci prova per #Skriniar. ci prova per #Brozovic. ci prova… - FcInterNewsit : Protagonista di una chiacchierata su Twitch con 'Gli Autogol', Alessandro #Bastoni racconta se stesso e la sua… - Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - zazoomblog : Inter lagente di Bastoni allontana il Newcastle: Vuole restare - #Inter #lagente #Bastoni #allontana - Fantacalcio : Inter, minaccia Newcastle per Bastoni: l'agente Tinti non chiude la porta -