Il gioco della distruzione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ian Bledsoe e Charlie Konstantinou sono due figli del benessere americano. Cresciuti nella bambagia, fra domestici e scuole private, in età adulta le loro strade vanno agli antipodi. Charlie si è rifugiato in Grecia, gestisce un noleggio di yatch e amministra un impero mentre Ian è crollato, il suo conto è in rosso ed è stato bandito persino dalla famiglia della matrigna. Al verde e senza un briciolo di eredità, la sua ultima carta è proprio l’isola di Patmos, dal suo vecchio amico, per provare a ricominciare daccapo. C’è stato un tempo in cui Ian era un rampollo che poteva permettersi di rifiutare di essere il delfino nell’industria paterna, schierandosi al fianco degli haitiani nelle loro rivendicazioni salariali ma oggi basta digitare il suo nome in rete per avere la certezza che nessuno lo vorrà più assumere. Un traditore della causa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ian Bledsoe e Charlie Konstantinou sono due figli del benessere americano. Cresciuti nella bambagia, fra domestici e scuole private, in età adulta le loro strade vanno agli antipodi. Charlie si è rifugiato in Grecia, gestisce un noleggio di yatch e amministra un impero mentre Ian è crollato, il suo conto è in rosso ed è stato bandito persino dalla famigliamatrigna. Al verde e senza un briciolo di eredità, la sua ultima carta è proprio l’isola di Patmos, dal suo vecchio amico, per provare a ricominciare daccapo. C’è stato un tempo in cui Ian era un rampollo che poteva permettersi di rifiutare di essere il delfino nell’industria paterna, schierandosi al fianco degli haitiani nelle loro rivendicazioni salariali ma oggi basta digitare il suo nome in rete per avere la certezza che nessuno lo vorrà più assumere. Un traditorecausa ...

Advertising

_alienato : Il gioco della ?? ma con 20 ricette diverse da fare con la zucca, lo facciamo? - eImudo : RT @SantucciFulvio: C'è della genuina ironia in Kulusevski che accetta la Juventus per il modulo di gioco e dopo un anno e mezzo non hanno… - uaitrroza : È il gioco della lealtà. Hai perso. - RFanciola : @Swiso49er @FrancSottobosco @TomasBXL @LeTemps Non ci sono attività umane prive di rischi. Dobbiamo mettere sulla b… - MIAmarket_Rome : RT @ITAtradeagency: Quest’edizione di #MIA è simbolo della ripartenza?? grazie ad un gioco di squadra con gli organizzatori ci sono 600 ope… -