Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez insieme in una nuova avventura (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giorni frenetici per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, impegnati e concentrati sul lavoro, facendo una sorpresa alla community È tempo di tornare al lavoro per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Per la coppia sono ore impegnative perchè i due sono tornati in vari set fotografici a lavorare insieme per nuove campagne pubblicitarie. Nonostante avesse raccontato di piccoli problemi di saluti che gli davano fastidio, lo sportivo è tornato a lavoro già nello scorso weekend prendendo parte in veste di conduttore al Festival dello sport. In queste ore, i due sono in vari set per importanti collaborazioni con brand di abbigliamento e accessori. È stata, però, Cecilia Rodriguez a rendere nota una novità.

