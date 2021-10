Green pass obbligatorio al lavoro, multe e controlli: tutte le regole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre, il premier Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida. Cosa cambia? Palazzo Chigi chiarisce tutte le regole. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. “Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021)aldal 15 ottobre, il premier Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida. Cosa cambia? Palazzo Chigi chiariscele. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. “Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o ...

