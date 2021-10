Fumi dal sottosuolo a Vulcano. Evacuati diversi residenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - L'attività vulcabica nell'isola di Vulcano, nelle Eolie, si è intensificata e ha spinto ieri le autorità a evacuare alcune abitazioni. In contrada Porto Levante, spiegano i carabinieri, diversi abitanti avevano segnalato la presenza di Fumi provenienti dal sottosuolo e malori ad alcuni animali domestici. Accorso sul posto, il team del'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato che vi era in atto un fenomeno di degassamento con percentuale di anidride carbonica al di sopra dei valori normali. I residenti delle abitazioni sono stati trasferiti in una una struttura ricettiva, altri presso abitazioni di familiari residenti nell'isola. All'inizio di ottobre il Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto il livello di allerta "giallo - stato ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - L'attività vulcabica nell'isola di, nelle Eolie, si è intensificata e ha spinto ieri le autorità a evacuare alcune abitazioni. In contrada Porto Levante, spiegano i carabinieri,abitanti avevano segnalato la presenza diprovenienti dale malori ad alcuni animali domestici. Accorso sul posto, il team del'Istituto Nazionale di Geofisica elogia ha confermato che vi era in atto un fenomeno di degassamento con percentuale di anidride carbonica al di sopra dei valori normali. Idelle abitazioni sono stati trasferiti in una una struttura ricettiva, altri presso abitazioni di familiarinell'isola. All'inizio di ottobre il Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto il livello di allerta "giallo - stato ...

Advertising

sulsitodisimone : Fumi dal sottosuolo a Vulcano. Evacuati diversi residenti - messina_oggi : I carabinieri di Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante presso alcune abitazioni, dove gli occupanti av… - QdSit : I Carabinieri a Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante presso alcune abitazioni, dove i residenti aveva… - NewSicilia : Momenti di preoccupazione sull'isola, dove da giorni è in corso un’intensificazione dell’attività di emissione di f… - MDiretta : Vulcano, fumi dal sottosuolo nei pressi di alcune abitazioni, Carabinieri allontanano gli occupanti Nella giornata… -