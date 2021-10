Federico Salvatore ricoverato | le sue condizioni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantautore napoletanoall’Ospedale del Mare di Napoli a causa di un emoraggia cerebrale Il “cantattore”, ha all’attivo 17 dischi e 9 libri, èall’Ospedale del Mare a causa di un’emoraggia cerebrale che lo avrebbe colpito – a leggere Fanpage.it – nei giorni scorsi. Mentre la moglie Flavia d’Alessio affida a Facebook il suo messaggio, “Mi auguro che presto sia lo stessoa raccontarvi quello che è successo”, ledell’artista napoletano sono tenute in stretta osservazione dal personale medico. La carriera in pillole Poco meno di un mese fa,aveva rilasciato il suo ultimo disco, “Azz… 25 anni dopo”, riedizione ...

Il 62enne cantante, ma anche cabarettista, napoletanoè stato ricoverato nel reparto di rianimazione a causa di un'emorragia cerebrale all'Ospedale del Mare di Napoli. Proprio nelle scorse settimaneaveva annunciato l'uscita ...è stato ricoverato all' Ospedale del Mare di Napoli per un'emorragia cerebrale: il malore lo ha colto domenica scorsa e il cantautore napoletano, 62 anni, da allora è sotto ...Il cantautore Federico Salvatore ricoverato a Napoli dopo un malore. «Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ...Momenti di grande apprensione per la famiglia e tutti i fan di Federico Salvatore: le sue condizioni non promettono bene ...