Esce in libreria “The Christmas Pig” | nuovo libro di JK Rowling

E' uscito "The Christmas Pig", il nuovo libro di JK Rowling, la mamma di Harry Potter. Ecco le copie appena arrivate in una libreria di Londra. Questa volta niente maghi e magie, l'autrice ha pubblicato il suo primo libro di Natale per bambini, nato durante il lockdown ispirandosi agli amati maialini di peluche di suo figlio David. "The Christmas Pig - ha raccontato al Sunday Times l'autrice 56enne - è una storia sul perdersi e ritrovarsi, sull'amare ed essere amati, su ciò che rimane con noi e ciò che perdiamo, un libro che parla anche di speranza e resistenza".

