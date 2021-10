Ekdal sul futuro | “Mi piacerebbe giocare per il Djurgarden”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Albin, vice capitano della nazionale svedese e centrocampista della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sportbladet di un possibile ritorno in patria alin: “Sono un Djurgård da quando ero un ragazzino e sarebbe stato fantasticoper ilnell’Allsvenskan. Se succederà e quando accadrà non lo so ma è una porta aperta e che vedo come un’alternativa realistica per i prossimi anni”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.