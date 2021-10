Dopo lo stop per la pandemia, a Gromo riapre la Casa di Babbo Natale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gromo. Una piacevole tradizione che si rinnova anche quest’anno, destinata a incantare bambini e famiglie nel “ritorno alla normalità” del post pandemia. A partire da sabato 20 novembre Babbo Natale torna in Val Seriana, dove aprirà la sua Casa Bergamasca al centro dell’antico borgo di Gromo, negli spazi inediti di palazzo Scacchi Filisetti, antica residenza. A organizzare in sicurezza, l’accoglienza di un ospite tanto importante sarà ancora una volta lo staff della Fattoria Didattica Ariete di Gorno, coordinato da Mauro Abbadini e Roman Ceroni, attivo da ben quattordici edizioni. “Babbo Natale – confermano – teneva a non deludere i bambini Dopo la forzata chiusura dello scorso anno e siamo lieti di poter invitare le famiglie a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021). Una piacevole tradizione che si rinnova anche quest’anno, destinata a incantare bambini e famiglie nel “ritorno alla normalità” del post. A partire da sabato 20 novembretorna in Val Seriana, dove aprirà la suaBergamasca al centro dell’antico borgo di, negli spazi inediti di palazzo Scacchi Filisetti, antica residenza. A organizzare in sicurezza, l’accoglienza di un ospite tanto importante sarà ancora una volta lo staff della Fattoria Didattica Ariete di Gorno, coordinato da Mauro Abbadini e Roman Ceroni, attivo da ben quattordici edizioni. “– confermano – teneva a non deludere i bambinila forzata chiusura dello scorso anno e siamo lieti di poter invitare le famiglie a ...

