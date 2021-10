Denise Pipitone | appello rivolto a chi sa e tace | “È sempre davanti a te”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), dopo la richiesta di archiviazione dell’indagine c’è un importantedel vescovo a uscire dal silenzio Dinon c’è ancora nessuna traccia nonostante siano passati diciassette anni dalla scomparsa di quella che allora era una bambina. Ma a Mazaro del Vallo si fa di tutto per tenere viva la speranza affinché un giorno la famiglia possa riabbracciare la propria figlia. Perchéc’è, “èa te e ti chiede di dire la verità”. Con queste parole il vescovo della città, Monsignor Domenico Mogavero qualche settimana fa ha fatto un nuovo. Ci sono poche persone che hanno delle informazioni e il prelato dice “finitela” e li invita a uscire dal silenzio e a svuotare il sacco per liberare i ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... hanno depositato richiesta opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Marsala al Gip per la nuova indagine avviata alcuni mesi fa sul sequestro di, la ...MARSALA (TRAPANI) - Quella dinon deve essere considerata una storia chiusa. Lo pensa la famiglia della bambina scomparsa a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, che attraverso i legali di parte civile, Giacomo ...Quella di Denise Pipitone non deve essere considerata una storia chiusa. Lo pensa la famiglia della bambina scomparsa a Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, che attraverso i legali di parte civile ...La piccola scomparve nel 2004 a Mazara del Vallo, la Procura di Marsala non ha ulteriori elementi per continuare a indagare sull’accaduto ...