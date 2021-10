Cina, Formula Uno 2022 addio? Lo scenario è sempre più certo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Siamo quasi giunti alla caratteristica alzata di bandiera bianca. Di speranze, in effetti, sembrano essercene davvero poche allo stato attuale: la Cina dovrebbe salutare anche la Formula Uno del 2022 dopo le due edizioni saltate per colpa del Coronavirus. Il motivo? sempre la malattia virale scoppiata per la prima volta proprio nel Paese asiatico prima di propagarsi in tutto il mondo portando morti, crisi economica e tantissimi problemi in ogni settore. Ecco cosa sta succedendo intorno alla gara che dovrebbe svilupparsi, da calendario, nella stagione della categoria automobilistica più famosa ed importante del mondo. Cina, Formula Uno 2022: addio per la terza volta di fila? Come riportato da RaceFans, Shanghai è pronta a dire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Siamo quasi giunti alla caratteristica alzata di bandiera bianca. Di speranze, in effetti, sembrano essercene davvero poche allo stato attuale: ladovrebbe salutare anche laUno deldopo le due edizioni saltate per colpa del Coronavirus. Il motivo?la malattia virale scoppiata per la prima volta proprio nel Paese asiatico prima di propagarsi in tutto il mondo portando morti, crisi economica e tantissimi problemi in ogni settore. Ecco cosa sta succedendo intorno alla gara che dovrebbe svilupparsi, da calendario, nella stagione della categoria automobilistica più famosa ed importante del mondo.Unoper la terza volta di fila? Come riportato da RaceFans, Shanghai è pronta a dire ...

