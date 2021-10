Can Yaman a Palermo, guarda le "scene" che mostrano il feeling con Francesca Chillemi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per copione e per galanteria riempie Francesca Chillemi di attenzioni. Così Can Yaman conquista il pubblico femminile e gongola mentre tutta Palermo lo acclama coma una super star. Le scene di 'Viola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per copione e per galanteria riempiedi attenzioni. Così Canconquista il pubblico femminile e gongola mentre tuttalo acclama coma una super star. Ledi 'Viola ...

Advertising

GDS_it : #Palermo, fan in delirio per #CanYaman. Bagno di folla e selfie all'uscita dall'hotel - BeteSantana9 : RT @BeteSantana9: Siamo al segundo posto. Andiamo ragazze. #CanYaman @CanYamaninfo @can_yaman_int @officialcyindia @ItalyCan - Marinashulman2 : RT @chiclei: Can Yaman al Tg4 con Francesca nuove rivelazioni e le belle parole - - AnnaMancini81 : Sandokan con Can Yaman su Rai 1: tutte le novità sul revival tv di Lux Vide - BadorreyMar : RT @CaterinaCateK: New IG post “Prima intervista dal set di #ViolaComeIlMare a Palermo #repost @CanYamanMedia (…) La parte bella, positiv… -