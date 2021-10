Cambio gomme invernali, cosa scegliere per affrontare ghiaccio e neve (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il freddo inizia farsi sentire e dal 15 novembre, una data ormai nota a tutti gli automobilisti, nei tratti autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, entra in vigore l'... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il freddo inizia farsi sentire e dal 15 novembre, una data ormai nota a tutti gli automobilisti, nei tratti autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose, entra in vigore l'...

Ultime Notizie dalla rete : Cambio gomme Cambio gomme invernali, cosa scegliere per affrontare ghiaccio e neve Con l'arrivo della stagione invernale milioni di automobilisti sono costretti ad effettuare il cambio gomme per montare quelle perfette per conquistare i terreni più impervi, resi scivolosi da ...

Cambio gomme invernali 2021: quando effettuarlo Cambiare le gomme della propria automobile è indispensabile in relazione al diverso periodo dell'anno. Come funziona il cambio gomme invernali 2021 ? Quali sono le regole da seguire? Vediamo di seguito tutte le informazioni da conoscere su questo argomento e quando è necessario procedere con il montaggio di un'altra ...

Cambio gomme invernali 2021: quando effettuarlo SosTariffe Catene a bordo o pneumatici invernali, le strade della Liguria dove scatta l'obbligo Dal 15 ottobre è possibile richiedere il cambio gomme invernali. Dopo un mese di deroga, il 15 novembre scatterà l'obbligo fino al 15 aprile 2022. Il passaggio alle gomme invernali, per chi non ha op ...

