Calciomercato Milan – Lacazette nel mirino | ma la concorrenza è folta

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - Gazzetta_it : Milan, con Castillejo è addio? Si ricandida il Getafe per gennaio, Pioli non si opporrebbe #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Ufficiale l'arrivo di #Mirante. Annunciato il numero di maglia. C'è il comunicato - MilanWorldForum : Milan: Castillejo sempre più vicino all'addio. News e cifre QUI -) - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acmilan | Ufficiale l'arrivo di #Mirante. Annunciato il numero di maglia. C'è il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Jan Kociac , ex ct della Slovaccia , parla a Sport diSkriniar , difensore dell' Inter : 'Sulla punizione di Modric ci sono stati gli errori individuali diŠkriniar e Ladislav Almási che si sono aperti in barriera. Alla squadra manca la mano dura del leader. Sono tutti bravissimi calciatori e giovani, ma qualcuno deve alzare la voce. Martin &...... a sua volta in scadenza, non possa diventare realtà con sei mesi di ritardo, nonostante ilsia ancora gelido riguardo ogni ipotesi di mercato legata a Raiola.I big in scadenza di contratto a giugno infiammano il calciomercato. Da Kessie e Brozovic a Insigne, sono ancora diversi i casi spinosi in Serie A. In casa rossonera tiene banco a ...Il rinnovo del forte centrocampista ivoriano è al momento lontano e il Milan rischia di perdere un nuovo alfiere dello scacchiere di Pioli nuovamente a parametro zero. Insieme a Kessie anche Romagnoli ...