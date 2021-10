Calciomercato Inter, nel mirino il nigeriano Onuachu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Inter, Marotta punta un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Occhi sul nigeriano Onuachu L’Inter è fortemente Interessata al bomber nigeriano Paul Onuachu, attualmente al Genk. Il centravanti ha siglato nove reti in altrettante giornate di Jupiler League, un gol ogni 71 minuti. Già 11 gol in stagione dopo i 35 realizzati nella scorsa, numeri decisamente Interessanti. Un vero gigante di 202 cm sul quale è forte la concorrenza dell’Atletico Madrid oltre che del Milan. Prezzo? La base d’asta è fissata ai 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), Marotta punta un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Occhi sulL’è fortementeessata al bomberPaul, attualmente al Genk. Il centravanti ha siglato nove reti in altrettante giornate di Jupiler League, un gol ogni 71 minuti. Già 11 gol in stagione dopo i 35 realizzati nella scorsa, numeri decisamenteessanti. Un vero gigante di 202 cm sul quale è forte la concorrenza dell’Atletico Madrid oltre che del Milan. Prezzo? La base d’asta è fissata ai 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

