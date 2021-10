Boxe | Deontay Wilder sospeso per 6 mesi | si è rotto la mano destra contro Fury | serve l’operazione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha ricevuto una sospensione medica di seidopo il ko rimediato sabato scorsoTysonnel match che metteva in palio il Mondiale WBC dei pesi massimi. Lo statunitense, andato definitivamente al tappeto nell’undicesimo round, era stato portato d’urgenza in ospedale e i primi esami hanno evidenziato una rottura delladietro alla terza nocca. Il pugile dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana e non potrà tornare sul ring fino al prossimo 8 aprile, a meno che un medico non lo autorizzi a combattere anticipatamente. Il ribattezzato Bronze Bomber aveva mandato al tappeto il Campione del Mondo per ben due volte, dopo il knockdown subito nella terza ripresa, ma successivamente era andato in grande affanno fisico ...

