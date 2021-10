Borse, l'Europa chiude in rialzo con il riscatto tech. Le banche frenano Milano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nessun impatto dall'inflazione Usa oltre le attese mentre il petrolio ritraccia. In evidenza il settore della moda dopo i conti in forte crescita di Lvmh Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nessun impatto dall'inflazione Usa oltre le attese mentre il petrolio ritraccia. In evidenza il settore della moda dopo i conti in forte crescita di Lvmh

InvestingItalia : Borse Europa in rialzo dopo perdite iniziali, grazie a utili Sap, Lvmh

Ultime Notizie dalla rete : Borse Europa Borse, l'Europa chiude in rialzo con il riscatto tech. Le banche frenano Milano Così le Borse europee, dopo i dati statunitensi, hanno potuto sfruttare il riscatto del settore ... Amsterdam è stata la migliore in Europa con un rialzo vicino a un punto percentuale, mentre Piazza ...

Borsa: l'Europa migliora, ma le banche sono in rosso Migliorano verso fine seduta le principali Borse europee, salvo Madrid ( - 0,7%). La migliore è Francoforte (+0,7%), seguita da Parigi (+0,6%) ... mentre sale sempre di più il prezzo del gas in Europa, ...

Borse, Europa con il freno a mano tirato. Accelera l'inflazione negli Usa Il Sole 24 ORE Borsa: Europa chiude in rialzo con riscatto tech, banche frenano Milano(-0,12%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - L'accelerazione dell'inflazione Usa per una volta non mette in crisi i listini azionari visto che gli investitori, aspettando i verbali dell'ultimo in ...

Il FTSEMib chiude in rosso, frenato dai bancari I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno terminato la seduta con variazioni frazionali. Gli operatori attendono i primi risultati trimestrali dei colossi fi ...

