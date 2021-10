BlackRock | utile 3° trimestre in crescita del 19% Crescita AUM spinge commissioni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato unnetto di 1,69 miliardi di dollari, o 10,95 dollari per azione, nel terzodell’anno, indel 19% rispetto agli 1,42 miliardi, o 9,22 per azione, dello stesso periodo del 2020. Gli analisti si aspettavano in media unper azione di 9,35 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Le entrate sono aumentate del 16% a 5,05 miliardi di dollari; in particolare, le entrate derivanti dalle consulenze sugli investimenti e dalle, che costituiscono la maggior parte delle entrate totali della società, sono state di 3,79 miliardi di dollari. Gli afflussi netti totali nelsono stati di 98 miliardi di dollari, cifra che porta quelli da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BlackRock utile

Teleborsa

, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato unnetto di 1,69 miliardi di dollari, o 10,95 dollari per azione, nel terzo trimestre dell'anno, in crescita del 19% rispetto ...Per seguire l'andamento del Ftse Mib, può essereconsultare ed analizzare il grafico in ... Si inizia, appunto, oggi con i conti del terzo trimestre 2021 die di Jp Morgan. Ricoriamo ...La società di investimento BlackRock ha annunciato un utile adjusted trimestrale (terzo trimestre) superiore alle attese a 1,69 miliardi di dollari (+19% rispetto allo stesso periodo di un anno prima) ...Dopo una giornata in cui i tre principali indici hanno chiuso in negativo, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la ...