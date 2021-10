Audi annuncia i primi piloti per la LMDh

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)si prepara al ritorno alla 24 ore di Le Mans,ndo iche correranno con lepreparate dalla casa di Inglostadt. Nico Müller e Rene Rast saranno i rappresentanti del costruttore in questa nuova categoria, che farà il suo esordio nel 2023. “René Rast e Nico Müller sono attualmente fra i migliorisul mercato, e sono molto contento di averli con noi nel futuro“, ha commentato a Motorsport.com Julius Seebach, capo diSport. “A parte le loro prestazioni in pista, sappiamo che possono aiutare il team a crescere. In questo modo potremo iniziare a lavorare con loro sul nostro ritorno a Le Mans“. Nel 2023schiererà unain IMSA e nel WEC, con un telaio Multimatic in comune con Porsche. Nella serie americana non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audi annuncia

QuattroMania

Alpine nella classe regina del WEC con una LMDj Niente Hypercar per Alpine ma, anzi, arriverà la LMDh, la via più economica a cui hanno già aderito, Porsche, Acura, BMW e Cadillac. Il Marchio ...Alpine nella classe regina del WEC con una LMDj Niente Hypercar per Alpine ma, anzi, arriverà la LMDh, la via più economica a cui hanno già aderito, Porsche, Acura, BMW e Cadillac. Il Marchio ...(https://bit.ly/34UC5tH) LISTINO vettura nuova così configurata € 38.150 IVA inclusa, chiavi in mano. **Siamo concessionari AUDI nelle province di Cremona, Mantova e Piacenza.* ...Lo svizzero e il tedesco hanno annunciato la firma per il nuovo progetto nei prototipi dei Quattro Anelli, dunque li vedremo in azione a Le Mans e nelle altre maggiori gare della categoria per dare l' ...