Ascelle sempre irritate? Ecco cosa puoi fare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le tue Ascelle sono spesso irritate? Scopri da cosa dipende e cosa puoi fare per cambiare le cose. Le Ascelle sono una parte del corpo estremamente delicata ma che si tende troppo spesso a dimenticare. Così, capita che ci si ricordi di prendersene cura solo quando iniziano a presentarsi problemi come prurito o irritazione evidente. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le tuesono spesso? Scopri dadipende eper cambiare le cose. Lesono una parte del corpo estremamente delicata ma che si tende troppo spesso a dimenticare. Così, capita che ci si ricordi di prendersene cura solo quando iniziano a presentarsi problemi come prurito o irritazione evidente. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

destino79 : @PietroSalvatori Chiunque abbia ascoltato anche solo per 10 minuti Radio Radio sa che gli argomenti trattati sono s… - xeleonoraaa : Ma davvero c'è gente che pensa che la v4g1n4 si auto pulisce? Ma tutto a posto? Cioè ma che schifo C4zz0 vi lavate… - tpwkgioi : ho sempre prurito alle ascelle questa cosa deve finire - Louis_Cifer_65 : @Figanghi Brava, le ascelle sempre in ordine....?????? - 69nectar : ma perché dopo i peli per le ascelle io trovo sempre ste cose qui vi prego -