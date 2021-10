Antinfluenzale | i farmacisti | “Abbiamo le dosi | aspettiamo il via libera dalla Regione”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. “i vaccini, lesono arrivate e le stiamo conservando nei frigoriferi: siamo pronti per cominciare le somministrazioni,il viaper procedere”. Così il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine deidella provincia di Bergamo, traccia il punto della situazione in merito agli inizi della campagna. Quest’anno anche le farmacie saranno protagoniste delle vaccinazioni contro l’influenza: i vaccini potranno essere eseguiti daiche hanno già completato l’iter formativo previsto per l’inoculazione del vaccino anti-Covid, cioè il corso di formazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il servizio, usufruibile previa prescrizione medica, è dedicato in ...

L'ANNUNCIO Vaccino Covid somministrato insieme all', ok... PODCAST ascolta Vaccino e ... prevalentemente medici (37,1%) e(17,7%), mentre circa il 31,5% dal semplice paziente/......il territorio ed ora siamo pronti a contribuire anche alla campagna di vaccinazione...popolazione attraverso il chiarimento dei dubbi' dichiara il presidente dell'Ordine dei...Sarà probabilmente aperta da domani la “finestra“ sul portale regionale a cui potranno accedere gli operatori sanitari, farmacisti, medici di studi professionali, che abbiamo concluso il ciclo vaccina ...NAPOLI – L’Ordine dei Farmacisti di Napoli dà il via insieme all’ Asl Napoli alla terza dose dei vaccini a over 60 e fragili. Non occorrerà più prenotazione ma basterà presentarsi in farmacia o presso ...