Amici 13 Ottobre: Luigi riconquista la maglia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi 13 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Amici di Maria de Filippi su Canale 5. Rea presenta alle emittenti radiofoniche il suo singolo mentre Carola esegue una variazione di danza classica estremamente difficile compiendo un solo errore: la diagonale non presa bene e su questo errore l'allieva si rattrista. Luigi vince la sfida con il suo sfidante e la sua avventura ad Amici continua. Amici 12 Ottobre: Inder lascia definitivamente la scuola Amici 13 Ottobre: Rea e Carola vengono riconfermate Rea canta "Quelqu'un m'a dit" in modo fine ed elegante. Rientrano le due radio Radio Italia e Rds e ascoltano il nuovo singolo "Avrei solo voluto". Radio Italia decide di dargli uno spazio e Zerbi conferma la maglia.

