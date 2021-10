All’ombra di Fukushima la mutazione dei corpi

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Negli ultimi anni Kim Ki-duk stava riposizionando la sua filmografia, e la sua vita, fuori dalla Corea del Sud. Un percorso interrotto dalla morte improvvisa l’11 dicembre 2020 a Riga. Quello che sarebbe stato il suo ultimo film, Din (Dissolve), lo girò in Kazakistan nel 2019. Quattro anni prima andò in Giappone per realizzare Stop (in sala grazie alla distribuzione del Milano Film Network), primo lungometraggio lontano dalla Corea che fu, dal 1996, set di tutti i suoi lavori. Vi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.