Wta Indian Wells 2021: Pliskova e Gauff fuori, avanti Kerber (Di martedì 12 ottobre 2021) Definito il quadro degli ottavi di finale al Wta Indian Wells 2021. Cemento statunitense che ha regalato sorprese: su tutte spicca l'eliminazione della ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero uno, superata in due set dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 115 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5. Un grande risultato per la brasiliana che ora, per andare avanti, dovrà vedersela contro Anett Kontaveit, che a sua volta ha superato Bianca Andreescu 7-6(5) 6-3. Può sorridere la tunisina Ons Jabeur, che ha battuto l'americana Danielle Collins 6-1 6-3 e se la vedrà nei quarti di finale con la russa Anna Kalinskaya che ha superato in tre set Viktorija Golubic. fuori Cori Gauff, battuta in due set con un doppio 6-2 dalla spagnola Paula Badosa che sfiderà Barbora ...

