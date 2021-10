Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 20:30 (Di martedì 12 ottobre 2021) Viabilità 12 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 – ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SOLO TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE POI SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. TRASPORTO PUBBLICO DOMANI 13 OTTOBRE LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RIAPRIRÀ AI VIAGGIATORI SIN DA INIZIO SERVIZIO. LA CHIUSURA, LO RICORDIAMO, SI ERA RESA NECESSARIA PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. INFINE, LE LINEE S, IL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 20.20 – ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SOLO TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE POI SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. TRASPORTO PUBBLICO DOMANI 13 OTTOBRE LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RIAPRIRÀ AI VIAGGIATORI SIN DA INIZIO SERVIZIO. LA CHIUSURA, LO RICORDIAMO, SI ERA RESA NECESSARIA PER CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. INFINE, LE LINEE S, IL ...

