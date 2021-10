Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021)12 OTTOBREORE 15.20 – ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1-NAPOLI INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI, PIÙ AVANTI ALTRO INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD, INCIDENTE SULLA RAMPA DI SVINCOLO DI CASTELNUOVO DI PORTO, CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SITUAZIONE COMPLICATA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA BUFALOTTA E TOR BELLA MONACA; IN ESTERNA, SEMPRE PER INCIDENTE, SI SONO FORMATE ...