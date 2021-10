Variante stadio | in piazzale Goisis i parcheggi resteranno gratuiti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. La sosta inrimarrà gratuita e il Comune cercherà un accordo per ottenere alcuni posteggi a tariffazione agevolata nelo sotterraneo. Non solo, chiederà alla società Atalanta di ripulire a proprie spese i muri del Lazzaretto ogni qualvolta verranno imbrattati. Il Consiglio comunale ha discusso alcuni ordini del giorno relativi al piano attuativo dello, nella seduta di lunedì sera, presentati dalla leghista Luisa Pecce e dalla consigliera della Lista Gori Denise Nespoli. Nel primo ordine del giorno Pecce ha presentato un’analisi sulle conseguenze che, con le modifiche alla zona Curva Sud, si verrebbero a suo dire a creare per il quartiere e per quelli limitrofi: “La revisione del piano con ilo interrato rende la funzionalità di piazza ...