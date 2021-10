Un toro a Roma? Il cortocircuito nella Capitale (Di martedì 12 ottobre 2021) Gabbiani, topi, pantegane, volpò, cinghiali, istrici. L’elenco della fauna urbana della Capitale si allarga ogni giorno di più. E così questa mattina nessuno si è stupito quando il profilo Twitter di Roma Mobilità, l’agenzia capitolina che via social fornisce informazioni su viabilità e trasporto, pubblico ha cinguettato: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Roma come Pamplona. Con i tori per le strade. Le battute si sprecano. In meno di due ore il tweet viene ricondiviso oltre 400 volte. Questa volta comunque urge ridimensionare. L’avvistamento del toro è avvenuto questa mattina alle nove. Una segnalazione alla sala operativa della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto - comunque extraraccordo, già ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Gabbiani, topi, pantegane, volpò, cinghiali, istrici. L’elenco della fauna urbana dellasi allarga ogni giorno di più. E così questa mattina nessuno si è stupito quando il profilo Twitter diMobilità, l’agenzia capitolina che via social fornisce informazioni su viabilità e trasporto, pubblico ha cinguettato: “Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per unsu carreggiata”.come Pamplona. Con i tori per le strade. Le battute si sprecano. In meno di due ore il tweet viene ricondiviso oltre 400 volte. Questa volta comunque urge ridimensionare. L’avvistamento delè avvenuto questa mattina alle nove. Una segnalazione alla sala operativa della polizia locale di. Sul posto - comunque extraraccordo, già ...

repubblica : Segnalato toro in strada a Roma, monta l'ironia del web. Polizia locale sulla Laurentina, ma dell'animale nessuna t… - girpell : idea presa da @__pierp__ in TL chi vorrei da quelle di A (non tutte) Ata: GOSENS Bologna: HICKEY Empoli: Bajrami… - ilfoglio_it : Un toro a Roma? Un tweet di Roma Mobilità avvisa che si segnalano rallentamenti su via Laurentina a causa di un bov… - ChristianLove82 : Prima i cinghiali...poi l'istrice...mo il toro ROMA CAPUT MUNDI ???? - zazoomblog : Roma: toro in strada rallentamenti sulla via Laurentina. E sui social monta lironia - #Roma: #strada… -